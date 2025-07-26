В греческих Салониках прогремел взрыв в жилом доме

По его данным, взрыв произошел на первом этаже жилого дома. В результате пострадали два человека. Их доставили в больницу. Кроме того, само здание, где произошел взрыв, и шесть автомобилей получили повреждения. Также ущерб нанесен как минимум четырем соседним постройкам.