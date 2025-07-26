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В греческих Салониках прогремел взрыв в жилом доме

В доме живет председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений.

Источник: Аргументы и факты

В греческом городе Салоники прогремел взрыв у входа в многоквартирный дом, полиция расследует версию о теракте, передает ERT News.

По его данным, взрыв произошел на первом этаже жилого дома. В результате пострадали два человека. Их доставили в больницу. Кроме того, само здание, где произошел взрыв, и шесть автомобилей получили повреждения. Также ущерб нанесен как минимум четырем соседним постройкам.

Отмечается, что в доме живет председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Однако пока неизвестно, связан ли взрыв с этим человеком.

Ранее сообщалось, что в Тернополе погибли два человека в жилом здании, предварительно, из-за взрыва гранаты.