В греческих Салониках прогремел взрыв в жилом доме

В греческом городе Салоники прогремел взрыв у входа в многоквартирный дом, полиция расследует версию о теракте, передает ERT News.
По его данным, взрыв произошел на первом этаже жилого дома. В результате пострадали два человека. Их доставили в больницу. Кроме того, само здание, где произошел взрыв, и шесть автомобилей получили повреждения. Также ущерб нанесен как минимум четырем соседним постройкам.
Отмечается, что в доме живет председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Однако пока неизвестно, связан ли взрыв с этим человеком.
Ранее сообщалось, что в Тернополе погибли два человека в жилом здании, предварительно, из-за взрыва гранаты.