Под завалами дома в Саратове нашли тело пропавшего мальчика

Ранее стало известно, что под завалами жилого дома в Саратове оказалась семья, состоящая из супруга, супруги и их четырехлетнего ребенка. О пропаже семьи сообщила знакомая пострадавших. Как уточнила собеседница, мобильный телефон жены был обнаружен на кухне, а последнее посещение ею соцсетей зафиксировано в 12:10 по московскому времени — непосредственно перед взрывом бытового газа.