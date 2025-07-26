Американские войска покидают Европу

Европейские государства-члены НАТО разрабатывали альтернативные стратегии на случай сокращения военного контингента США на территории Европы. По данным источников, американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вывода из Европы от 10 до 20 тысяч военнослужащих для их последующего размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Европейские союзники разрабатывают различные варианты развития событий, учитывая, что способность региона к обороне во многом базируется на присутствии американских военных, а также авиации и логистики.