Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исполнители теракта в «Крокусе» купили себе смартфоны и кухонные ножи для атаки

За день до теракта в «Крокусе» его исполнители приобрели смартфоны и кухонные ножи.

Источник: Комсомольская правда

Исполнители теракта в «Крокусе» накануне нападения приобрели новые мобильные телефоны и кухонные ножи, которые использовали для совершения своей атаки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Так, 21.03.2024, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом “Сайфулло” о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш.*, Раджабализода С. М.*, Мирзоев Д. Б.* и Файзов М. З.* уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо “Сайфулло” поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершении террористического акта», — говорится в статье издания.

Отмечается, что террористы приобрели несколько телефонов и кухонных ножей в ближайшем супермаркете. Эти предметы они планировали использовать во время атаки в «Крокусе». Также исполнители теракта просматривали в Сети обучающие ролики по изготовлению специальных жилетов для переноски боеприпасов. Они самостоятельно сшили себе обмундирование и использовали его для проведения теракта.

Ранее KP.RU сообщил, что начались предварительные слушания по делу о теракте в «Крокусе», все фигуранты доставлены в военный суд. Коллегии судей придется изучить более 400 томов материалов дела, прежде чем вынести приговор.

*—лица, признанные террористами и экстремистами на территории РФ.