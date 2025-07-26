Исполнители теракта в «Крокусе» купили себе смартфоны и кухонные ножи для атаки

«Так, 21.03.2024, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом “Сайфулло” о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш.*, Раджабализода С. М.*, Мирзоев Д. Б.* и Файзов М. З.* уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны. При этом неустановленное лицо “Сайфулло” поручил им приобрести новые мобильные телефоны, а также ножи с целью их использования в качестве оружия при совершении террористического акта», — говорится в статье издания.