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В Казахстане в озере нашли обломки военного вертолета

Предположительно, разбившийся борт принадлежит Силам воздушной обороны республики.

Источник: Аргументы и факты

В одном из озер на территории Алматинской области Казахстана найдены обломки военного вертолета, сообщил в субботу Telegram-канал МЧС республики.

По информации ведомства, спасатели, в ходе поисковы вертолета Сил воздушной обороны республики, с которым пропала связь в окрестностях районе населенного пункта Отар, был обнаружено масляное пятно на озере Сорбулак.

«В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК», — говорится в публикации.

В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте обнаружения обломков.

Ранее стало известно о жесткой посадке на воду вертолета Robinson на Алтае.