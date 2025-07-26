В Казахстане в озере нашли обломки военного вертолета

В одном из озер на территории Алматинской области Казахстана найдены обломки военного вертолета, сообщил в субботу Telegram-канал МЧС республики.
По информации ведомства, спасатели, в ходе поисковы вертолета Сил воздушной обороны республики, с которым пропала связь в окрестностях районе населенного пункта Отар, был обнаружено масляное пятно на озере Сорбулак.
«В результате обследования на месте были обнаружены фрагменты воздушного судна, предположительно принадлежащего Силам воздушной обороны РК», — говорится в публикации.
В настоящее время сотрудники МЧС продолжают работу на месте обнаружения обломков.
Ранее стало известно о жесткой посадке на воду вертолета Robinson на Алтае.