Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Саратове выплатят по миллиону рублей

Тем временем вскрылись некоторые детали произошедшего с домом в Самаре. Оказалось, что его жильцы били тревогу еще до аварии. Все потому, что оборудование в здании не проверяли много лет, а у газа даже не было запаха. Именно его утечка могла стать причиной трагедии.