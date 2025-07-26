Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Саратове выплатят по миллиону рублей

Семьи погибших в результате взрыва в жилом многоэтажном доме в Саратове получат по миллиону рублей в качестве материальной помощи. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.
Как известно, взрыв в жилой многоэтажке в Саратове произошел в пятницу, 25 июля. И уже на следующий день Бусаргин сообщил, что власти региона приняли решение поддержать семьи погибших. Им будет выделено по миллиону рублей из резервного фонда правительства Саратовской области.
«Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по 1 миллиону рублей», — написал губернатор.
Он также добавил, что сейчас на месте взрыва продолжают работать оперативные службы. Ведется поисково-спасательная операция. Известно об уже, как минимум, шести погибших.
Тем временем вскрылись некоторые детали произошедшего с домом в Самаре. Оказалось, что его жильцы били тревогу еще до аварии. Все потому, что оборудование в здании не проверяли много лет, а у газа даже не было запаха. Именно его утечка могла стать причиной трагедии.