Перелазила через забор и проткнула ногу: спасатели помогли ребенку в Шахтинске

Девочка 2011 года рождения хотела перелезть через забор и проткнула ногу металлической проволокой.
Спасатели освободили ногу пострадавшей при помощи гидравлического инструмента и передали девочку бригаде скорой медицинской помощи.
Помощь спасателей со спецоборудованием потребовалась подростку в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.
Девочка 2011 года рождения хотела перелезть через забор и проткнула ногу металлической проволокой.
Спасатели освободили ногу пострадавшей при помощи гидравлического инструмента и передали девочку бригаде скорой медицинской помощи.