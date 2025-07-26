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Перелазила через забор и проткнула ногу: спасатели помогли ребенку в Шахтинске

Помощь спасателей со спецоборудованием потребовалась подростку в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Девочка 2011 года рождения хотела перелезть через забор и проткнула ногу металлической проволокой.

Спасатели освободили ногу пострадавшей при помощи гидравлического инструмента и передали девочку бригаде скорой медицинской помощи.

рассказали в пресс-службе МЧС РК