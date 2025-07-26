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СМИ: По делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестовали нового фигуранта

Андрей Захаров, бенефициар зарубежных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH, заочно арестован в рамках уголовного дела, фигурантом которого ранее стал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Андрей Захаров, бенефициар зарубежных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH, заочно арестован в рамках уголовного дела, фигурантом которого ранее стал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов.

— Избрать обвиняемому Захарову Андрею Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в РФ. 22 мая 2025 года Захаров объявлен в розыск, а 16 июня 2025 года — в международный розыск, — цитирует документы суда ТАСС.

Согласно материалам дела, экс-замминистра обороны обвиняется в получении взяток на сумму около одного миллиарда рублей. Также по этому делу проходит бизнесмен Сергей Бородин. Тимур Иванов, по версии следствия, получал взятки не только в виде денег, но и пользовался услугами предпринимателей.

Бывшего замминистра обороны 1 июля приговорили к 13 годам колонии общего режима за растрату 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы. Чем завершилось дело Тимура Иванова — в материале «Вечерней Москвы».