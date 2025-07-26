СМИ: По делу экс-замминистра обороны Иванова заочно арестовали нового фигуранта

— Избрать обвиняемому Захарову Андрею Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в РФ. 22 мая 2025 года Захаров объявлен в розыск, а 16 июня 2025 года — в международный розыск, — цитирует документы суда ТАСС.