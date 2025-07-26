Полиция Петербурга нагрянула к мигрантам с проверкой на стройку возле Пулково

Сотрудники полицейского Главка рано утром выдвинулись на оперативно-профилактический рейд. Силовики проверили стройку на Пулковском шоссе. Основная задача оперативников на этом объекте — предотвращение нарушений миграционного законодательства. У 600 иностранцев проверили документы, выяснилось, что 50 из них находились в Северной столице с нарушениями основных миграционных правил.