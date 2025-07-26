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Полиция Петербурга нагрянула к мигрантам с проверкой на стройку возле Пулково

В одном из районов Петербурга — Московском — сотрудники правоохранительных органов провели проверку среди рабочих-мигрантов, занятых на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Сотрудники полицейского Главка рано утром выдвинулись на оперативно-профилактический рейд. Силовики проверили стройку на Пулковском шоссе. Основная задача оперативников на этом объекте — предотвращение нарушений миграционного законодательства. У 600 иностранцев проверили документы, выяснилось, что 50 из них находились в Северной столице с нарушениями основных миграционных правил.

Всех иностранцев, чье нахождение в Петербурге вызвало вопросы, доставили в полицию и привлекли к административной ответственности. Решается вопрос об их депортации. Петербургская полиция продолжает выявлять и пресекать различные случаи нарушения миграционного законодательства и поддерживать общественную безопасность.