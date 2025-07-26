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В Самаре мужчина получил 1,5 года колонии за причинение тяжкого вреда здоровью

В Самаре вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который причинил тяжкий вред здоровью случайному прохожему.

В Самаре вынесен приговор 34-летнему местному жителю, который причинил тяжкий вред здоровью случайному прохожему. Суд назначил наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Инцидент произошёл около часа ночи у круглосуточного магазина на проспекте Металлургов. Между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт, который перерос в драку на улице. Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

По данным следствия, обвиняемый после драки вернулся в магазин, купил продукты и сообщил продавцу о случившемся, а затем ушёл домой, не поинтересовавшись состоянием потерпевшего.

Как сообщает региональный отдел ГУ МВД, полицейские задержали ранее судимого мужчину 1988 года рождения. Экспертиза подтвердила, что его действия нанесли тяжкий вред здоровью.

А ранее, житель Тольятти перевёл 30 тысяч за покупку машины и стал жертвой двойного обмана.

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