В аэропорту Грозного сняты ограничения

«Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Грозного сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.