Из пожара на Достоевского в Уфе сотрудники МЧС спасли 19 человек

Сегодня утром на улице Достоевского произошел пожар. Загорелась четырехкомнатная квартира на втором этаже 5-этажного дома. Сотрудники МЧС спасли из здания 19 человек. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.
— Пожарные, оперативно прибыв на место, спасли четырех взрослых жителей дома по автолестнице, еще троих детей и 12 взрослых вывели из сильного задымления с помощью спасательных устройств по лестничным маршам, — передали в МЧС.
Пострадавших в пожаре нет.
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