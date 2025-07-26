Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из пожара на Достоевского в Уфе сотрудники МЧС спасли 19 человек

В Уфе произошел пожар в 4-комнатной квартире.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром на улице Достоевского произошел пожар. Загорелась четырехкомнатная квартира на втором этаже 5-этажного дома. Сотрудники МЧС спасли из здания 19 человек. Об этом сообщила пресс-служба экстренного ведомства.

— Пожарные, оперативно прибыв на место, спасли четырех взрослых жителей дома по автолестнице, еще троих детей и 12 взрослых вывели из сильного задымления с помощью спасательных устройств по лестничным маршам, — передали в МЧС.

Пострадавших в пожаре нет.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.