Дачный дом, где при пожаре погибли люди, купили несколько дней назад

В субботу прокуратура региона сообщала, что тела четырех человек, в том числе троих детей — юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет — были обнаружены при тушении пожара в одном из домов на улице Самородная в садовом товариществе «Рассвет-1» в Горном Щите. Предварительно, дочь хозяина дома приехала в частный дом с детьми, пригласив с собой подругу также с детьми, с ними еще был друг одной из девочек — 17-летний юноша, рассказывали в надзорном ведомстве. Среди причин пожара рассматривается в том числе и неисправность электропроводки, начата проверка, добавляли в прокуратуре.