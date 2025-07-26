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Собянин: Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ успешно пресекли попытку двух беспилотных летательных аппаратов достичь столицы.

Источник: Life.ru

«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника.

Ранее стало известно, что российская противовоздушная оборона успешно отразила попытку беспилотных аппаратов ВСУ лишить Ставрополь электроснабжения. В Ставропольском крае расчеты ПВО нейтрализовали атаку дронов, в результате чего жилые постройки и жизненно важная инфраструктура избежали повреждений. В целом, в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны РФ перехватили и сбили 54 дрона ВСУ в разных регионах страны. Из них 24 были ликвидированы над территорией Брянской области. Кроме того, 12 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Крымом, четыре — над водами Азовского моря, три — над акваторией Чёрного моря, по два — над Орловской и Тульской областями, а также один — над Белгородской областью.

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