Ранее стало известно, что российская противовоздушная оборона успешно отразила попытку беспилотных аппаратов ВСУ лишить Ставрополь электроснабжения. В Ставропольском крае расчеты ПВО нейтрализовали атаку дронов, в результате чего жилые постройки и жизненно важная инфраструктура избежали повреждений. В целом, в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны РФ перехватили и сбили 54 дрона ВСУ в разных регионах страны. Из них 24 были ликвидированы над территорией Брянской области. Кроме того, 12 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Крымом, четыре — над водами Азовского моря, три — над акваторией Чёрного моря, по два — над Орловской и Тульской областями, а также один — над Белгородской областью.