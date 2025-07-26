Украинские беспилотники пытались атаковать Москву

В ночь на 26 июля над регионами РФ сбили 54 дрона, выпущенных с украинской стороны. Основная часть беспилотников была нейтрализована в Брянской области — здесь уничтожено 24 аппарата. В Ростовской области сбито 12 БПЛА, еще шесть — над Крымом. Четыре дрона были перехвачены над Азовским морем, три — над Черным морем. В Орловской и Тульской областях уничтожено по два беспилотника, еще один — в Белгородской области.