Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские беспилотники пытались атаковать Москву

Утром 26 июля системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два беспилотника сбили над Москвой.

Утром 26 июля системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств.

В ночь на 26 июля над регионами РФ сбили 54 дрона, выпущенных с украинской стороны. Основная часть беспилотников была нейтрализована в Брянской области — здесь уничтожено 24 аппарата. В Ростовской области сбито 12 БПЛА, еще шесть — над Крымом. Четыре дрона были перехвачены над Азовским морем, три — над Черным морем. В Орловской и Тульской областях уничтожено по два беспилотника, еще один — в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше