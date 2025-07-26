Трех человек зажало в салоне «Рено» при ДТП на набережной Уфы

В результате ночного ДТП на улице Набережной в Уфе понадобилась помощь спасателей. Трех человек зажало в салоне одного из автомобилей, сообщает Управление гражданской защиты.
Авария произошла около 01:40 сегодня, 26 июля, в районе Монумента Дружбы. Столкнулись «Рено Клио» и «Шевроле». В салоне «Рено» оказались зажаты водитель и пассажир (девушки 2002 и 2003 г.р.).
Прибывшие на место спасатели деблокировали их и передали их бригаде скорой.
Всего в результате аварии пострадали 4 человека.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.