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Трех человек зажало в салоне «Рено» при ДТП на набережной Уфы

Всего в аварии пострадали четверо.

Источник: Управление гражданской защиты г. Уфы

В результате ночного ДТП на улице Набережной в Уфе понадобилась помощь спасателей. Трех человек зажало в салоне одного из автомобилей, сообщает Управление гражданской защиты.

Авария произошла около 01:40 сегодня, 26 июля, в районе Монумента Дружбы. Столкнулись «Рено Клио» и «Шевроле». В салоне «Рено» оказались зажаты водитель и пассажир (девушки 2002 и 2003 г.р.).

Прибывшие на место спасатели деблокировали их и передали их бригаде скорой.

Всего в результате аварии пострадали 4 человека.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.