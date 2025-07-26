В Воронеже спасатели доставали из машины водителя влетевшей в столб «Нивы»

Спасателям пришлось доставать водителя из искореженного автомобиля в Коминтерновском районе. «Лада Нива» влетела поздним вечером 25 июля в столб на пересечении улиц Хользунова и Шишкова после столкновения с «Мазда СХ5». Отечественный автомобиль почти сложило пополам. Снимки с места ДТП появились в городских пабликах.