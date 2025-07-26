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В Воронеже спасатели доставали из машины водителя влетевшей в столб «Нивы»

«Нива» влетела в столб на воронежском перекрестке.

Источник: ГУ МЧС России по Воронежской области

Спасателям пришлось доставать водителя из искореженного автомобиля в Коминтерновском районе. «Лада Нива» влетела поздним вечером 25 июля в столб на пересечении улиц Хользунова и Шишкова после столкновения с «Мазда СХ5». Отечественный автомобиль почти сложило пополам. Снимки с места ДТП появились в городских пабликах.

Окровавленный водитель не мог самостоятельно выбраться из машины. Очевидцы аварии в 23.21 вызвали на место МЧС и «скорую». Приехавшие спасатели помогли разблокировать искореженные дверцы и достать из автомобиля пострадавшего, которому оказали помощь медики.