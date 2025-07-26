Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Источник: Freepik

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. Прошедшей ночью обе авиагавани уже приостанавливали работу. Аэропорт Владикавказа был закрыт более двух часов, Грозного — почти четыре часа.

На территории Северной Осетии продолжает действовать режим беспилотной опасности, напомнил глава региона Сергей Меняйло. Также возможно замедление работы мобильного интернета. Господин Меняйло призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.