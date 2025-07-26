Сход грунта произошел в Витебске: разрушены семь хозпостроек

Сообщение о случившемся поступило спасателям сегодня утром. Как проинформировали в министерстве, был разрушен технический проезд, а затем произошло схождение грунта в Западную Двину.
На месте происшествия была оперативно собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском горисполкоме.
Предварительно никто не пострадал. Изучаются обстоятельства произошедшего для принятия мер реагирования, направленных на обеспечение безопасности граждан.
Место инцидента огородили, начались работы по укреплению зоны схождения грунта. На месте работает 17 единиц техники и 37 человек, из них дев единицы МЧС и семь спасателей.