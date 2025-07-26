Женщина за рулем Toyota погибла в лобовом ДТП на трассе в Челябинской области

Смертельная авария произошла вечером 25 июля на 37-м километре трассы Бишкиль — Варламова в Чебаркульском районе.
По предварительным данным, 42-летняя женщина за рулем Toyota Vitz не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, после чего иномарка столкнулась с Skoda Octavia, которой управлял 33-летний мужчина.
От полученных травм женщина-водитель Toyota погибла на месте. Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства смертельного ДТП.