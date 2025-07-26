В Тольятти задержан мужчина за кражу алкоголя на 28 тысяч рублей

В Тольятти полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из сетевого магазина. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей, сообщает областной главк.
Инцидент произошёл в начале июля. Представитель магазина сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию.
На месте происшествия были изъяты записи камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев. Эксперты установили, что следы принадлежат ранее судимому за имущественные преступления мужчине.
Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц города. Он признал вину и рассказал, что украденное продал прохожим, а деньги потратил на личные нужды.
А ранее в Самаре мужчина получил 1,5 года колонии за причинение тяжкого вреда здоровью прохожему.
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