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В Тольятти задержан мужчина за кражу алкоголя на 28 тысяч рублей

В Тольятти полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из сетевого магазина.

В Тольятти полицейские задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже алкоголя из сетевого магазина. Сумма ущерба составила более 28 тысяч рублей, сообщает областной главк.

Инцидент произошёл в начале июля. Представитель магазина сообщил, что ночью неизвестный похитил с прилавка алкогольную продукцию.

На месте происшествия были изъяты записи камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев. Эксперты установили, что следы принадлежат ранее судимому за имущественные преступления мужчине.

Полицейские задержали подозреваемого на одной из улиц города. Он признал вину и рассказал, что украденное продал прохожим, а деньги потратил на личные нужды.

А ранее в Самаре мужчина получил 1,5 года колонии за причинение тяжкого вреда здоровью прохожему.

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