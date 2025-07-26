Число погибших при обрушении дома в Саратове выросло до семи

Глава МЧС Александр Куренков накануне сообщил, что под обломками могут находиться живые люди. Как заявил Бусаргин, в связи с обрушением дома на территории области 26 июля объявят траурным днем. Кроме этого, власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн руб.