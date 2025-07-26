В Иране террористы открыли огонь в здании суда

Как рассказал источник Tasnim, нападавшие открыли стрельбу сразу, как вошли в здание утром 26 июля. По данным агентства, погибли пять человек, еще 13 ранены. Пострадавших эвакуировали из здания и доставили в больницы. Кроме того, пишет Tasnim, погибли трое нападавших.