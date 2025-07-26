Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу

Воздушные гавани уже второй раз за сутки приостанавливают и возобновляют работу. Нынешние ограничения действовали чуть меньше часа. На территории Северной Осетии по-прежнему введен режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меняйло предупреждал о возможном замедлении работы мобильного интернета.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении шести БПЛА в период с 8:00 до 9:40 мск. Четыре из них сбиты над Северной Осетией, два — над Московской областью. Обошлось без жертв и разрушений.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше