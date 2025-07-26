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Аэропорты Владикавказа и Грозного возобновили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Unsplash

Воздушные гавани уже второй раз за сутки приостанавливают и возобновляют работу. Нынешние ограничения действовали чуть меньше часа. На территории Северной Осетии по-прежнему введен режим беспилотной опасности. Глава республики Сергей Меняйло предупреждал о возможном замедлении работы мобильного интернета.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении шести БПЛА в период с 8:00 до 9:40 мск. Четыре из них сбиты над Северной Осетией, два — над Московской областью. Обошлось без жертв и разрушений.

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