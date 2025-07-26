МАК: один из черных ящиков самолета Ан-24 уничтожен

Самолет Ан-24 «Ангары» разбился 24 июля при выполнении рейса Хабаровск—Благовещенск—Тында. На борту находились 42 пассажира и 6 членов экипажа. Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Все пассажиры погибли. Черные ящики были найдены на следующий день. СКР возбудил дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).