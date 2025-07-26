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В аэропорту Грозного ввели временные ограничения

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Грозного, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Источник: © РИА Новости

«Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.