В Ташкентской области адвокат вымогал деньги у жены заключённого за «помощь» в освобождении мужа

Как выяснилось, злоумышленник уверял женщину, что обладает нужными связями среди высокопоставленных чиновников, способных «решить вопрос». Однако довести аферу до конца ему не удалось — оперативники Службы государственной безопасности совместно с Департаментом при Генпрокуратуре провели спецоперацию, в ходе которой адвокат был задержан с поличным при получении аванса в размере 20 тысяч долларов. Деньги были изъяты как вещественные доказательства.