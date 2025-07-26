В Ташкентской области адвокат вымогал деньги у жены заключённого за «помощь» в освобождении мужа

Как выяснилось, злоумышленник уверял женщину, что обладает нужными связями среди высокопоставленных чиновников, способных «решить вопрос». Однако довести аферу до конца ему не удалось — оперативники Службы государственной безопасности совместно с Департаментом при Генпрокуратуре провели спецоперацию, в ходе которой адвокат был задержан с поличным при получении аванса в размере 20 тысяч долларов. Деньги были изъяты как вещественные доказательства.
Интересно, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности — он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тем не менее, по всей видимости, прежние уроки не пошли ему впрок.
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), а также по статье 211 (пособничество в даче взятки). В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу. Следствие продолжается.