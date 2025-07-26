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В Ташкентской области адвокат вымогал деньги у жены заключённого за «помощь» в освобождении мужа

Vaib.uz (Узбекистан. 26 июля). Очередной случай коррупции с участием представителя юридической профессии вскрылся в Ташкентской области. Адвокат одного из местных адвокатских бюро потребовал от жены заключённого 30 тысяч долларов, пообещав добиться досрочного освобождения её мужа из учреждения исполнения наказаний.

Как выяснилось, злоумышленник уверял женщину, что обладает нужными связями среди высокопоставленных чиновников, способных «решить вопрос». Однако довести аферу до конца ему не удалось — оперативники Службы государственной безопасности совместно с Департаментом при Генпрокуратуре провели спецоперацию, в ходе которой адвокат был задержан с поличным при получении аванса в размере 20 тысяч долларов. Деньги были изъяты как вещественные доказательства.

Интересно, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности — он был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тем не менее, по всей видимости, прежние уроки не пошли ему впрок.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), а также по статье 211 (пособничество в даче взятки). В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу. Следствие продолжается.