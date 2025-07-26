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В Гомеле при ночном пожаре в доме спасли мужчину

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в доме спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: МЧС

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня ночью. Спасателям поступило сообщение, что по ул. Далекой в областном центре горит жилой дом.

При проведении разведки на полу в горящей комнате огнеборцы обнаружили и вынесли на улицу хозяина. Спасенного передали бригаде скорой медпомощи. Мужчину 1978 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализировали.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности.

Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.