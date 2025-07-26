В Гомеле при ночном пожаре в доме спасли мужчину

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня ночью. Спасателям поступило сообщение, что по ул. Далекой в областном центре горит жилой дом.
При проведении разведки на полу в горящей комнате огнеборцы обнаружили и вынесли на улицу хозяина. Спасенного передали бригаде скорой медпомощи. Мужчину 1978 года рождения с отравлением продуктами горения госпитализировали.
В результате пожара повреждены постельные принадлежности.
Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.