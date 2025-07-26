В Башкирии двухлетняя девочка выпала из окна

В Кумертау в пятницу из окна многоквартирного дома выпала девочка 2023 года рождения. Малышку госпитализировали с серьёзными травмами, сообщили в ГКЧС РБ.
К сожалению, летом такие происшествия происходят постоянно. В тот же день в Мелеузе из окна выпал семилетний ребёнок, а неделей ранее сообщалось о падении двухлетнего малыша с четвёртого этажа в Нефтекамске.
Спасатели напоминают:
— нужно установить на окна специальные блокираторы, которые не позволяют детям открыть окно самостоятельно,
— отодвинуть от окон мебель, чтобы они не могли забраться на подоконник.
— объяснить, что окно — это не место для игр и что открывать его опасно.