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Пенсионерка в Москве лишилась 63,7 млн рублей после общения с мошенниками

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Более 63,7 млн рублей лишилась пенсионерка в Москве после общения с мошенниками по схеме «замена ключей от домофона». Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

Источник: РИА "Новости"

«Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей», — рассказали в надзорном ведомстве.

Следом женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности, и чтобы сохранить сбережения нужно следовать указаниям по телефону.

«За 5 дней общения с телефонными аферистами, в том числе по видеосвязи, введенная в заблуждение женщина, называя кодовое слово, отдала различным курьерам 200 тыс. долларов, 20 тыс. евро, 4 млн руб., 5 кг золота в виде 20 золотых слитков весом по 250 г каждый, на общую сумму более 63,7 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.