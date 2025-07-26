Пенсионерка в Москве лишилась 63,7 млн рублей после общения с мошенниками

«Пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей», — рассказали в надзорном ведомстве.