В Сызрани задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске за ограбление

В Сызрани полицейские задержали 39-летнего жителя, находившегося в федеральном розыске по обвинению в ограблении. Мужчина уклонялся от суда, скрывался от правоохранительных органов и не выходил на связь.
Приметы разыскиваемого были направлены в отделы полиции и доведены до всех дежурных нарядов. В ходе патрулирования в Юго-Западном районе города сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину, подходящего под ориентировку. При попытке бегства он был задержан после преследования.
Личность задержанного подтвердилась — это ранее судимый житель Сызрани 1986 года рождения. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 90 суток.
Ранее в Тольятти задержали рецидивиста за кражу алкоголя из магазина на 28 тысяч рублей.
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