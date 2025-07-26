32 жителя Иркутска и Усолья-Сибирского были спасены на пожарах

Переулок Восточный в Иркутске в ночь на 26 июля стал местом серьезного происшествия — пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже жилого дома. Оперативные и слаженные действия пожарных позволили избежать трагедии: из задымленного здания были спасены 25 человек, среди которых пятеро детей. Еще шесть жильцов успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия спасателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.