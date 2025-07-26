32 жителя Иркутска и Усолья-Сибирского были спасены на пожарах

Переулок Восточный в Иркутске в ночь на 26 июля стал местом серьезного происшествия — пожар вспыхнул в квартире на пятом этаже жилого дома. Оперативные и слаженные действия пожарных позволили избежать трагедии: из задымленного здания были спасены 25 человек, среди которых пятеро детей. Еще шесть жильцов успели эвакуироваться самостоятельно до прибытия спасателей. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
— На тушение возгорания площадью 5 квадратных метров были направлены 10 пожарных и 4 единицы спецтехники. Специалисты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание в работающем холодильнике, — пояснили в ведомстве.
Ранним утром 26 июля тревожный сигнал поступил из дома на проезде Серегина в Усолье-Сибирском. Сильное задымление в квартире на пятом этаже потребовало немедленного вмешательства спасателей.
В операции участвовали 15 пожарных и 4 единицы техники. Шестерых человек эвакуировали по лестничному маршу с помощью специальных устройств, еще одного — с использованием автолестницы.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причиной стало возгорание стола на лестничной клетке из-за поджога. Ведется расследование для установления виновного и оценки ущерба.