51-летняя пешеход погибла на трассе после столкновения грузовиков под Березино

Смертельный наезд произошел 25 июля на трассе в Березинском районе, сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Трагедия случилась около 14.15 на 120 км автодороги М-4 «Минск — Могилев». По предварительной информации, в тот момент 51-летний водитель управлял автомашиной Volvo в сцепке с полуприцепом и двигался в крайней правой полосе движения в направлении Минска.
Машина столкнулась с остановившимся перед нерегулируемым пешеходным переходом грузовым автомобилем Mitsubishi. Им управлял 26-летний водитель. «По инерции автомобиль Mitsubishi отбросило вперед, где в последующем был совершен наезд на 51-летнюю пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в милиции.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, а водитель автомобиля Mitsubishi доставлен в больницу для медицинского обследования.
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