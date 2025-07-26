51-летняя пешеход погибла на трассе после столкновения грузовиков под Березино

Трагедия случилась около 14.15 на 120 км автодороги М-4 «Минск — Могилев». По предварительной информации, в тот момент 51-летний водитель управлял автомашиной Volvo в сцепке с полуприцепом и двигался в крайней правой полосе движения в направлении Минска.