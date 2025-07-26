В башкирском Кумертау из окна выпала 2-летняя девочка

ГКЧС призвал родителей принять меры предосторожности, что отгородить детей от такой опасности: не оставлять малышей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, установить специальные блокаторы, чтобы ребенок не мог открыть окно и отодвинуть от окон мебель.