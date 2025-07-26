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В башкирском Кумертау из окна выпала 2-летняя девочка

В Башкирии ребенок попал в больницу после падения из окна.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау из окна многоквартирного дома выпала 2-летняя девочка. Инцидент произошел 25 июля. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

— Ребенок получил серьезные травмы. В настоящее время девочка госпитализирована в больницу, — передали в экстренном ведомстве.

ГКЧС призвал родителей принять меры предосторожности, что отгородить детей от такой опасности: не оставлять малышей без присмотра в комнатах с открытыми окнами, установить специальные блокаторы, чтобы ребенок не мог открыть окно и отодвинуть от окон мебель.

— Объясните ребенку, что окно — это не место для игр и что открывать его самостоятельно опасно, — добавили в ведомстве.

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