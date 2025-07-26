В Красноярске автомобиль протаранил подъезд

В Кировском районе Красноярска белый Toyota Land Cruiser въехал в дверь подъезда. Инцидент попал в объектив камеры, установленный над входом в здание. Запись опубликовали в канале t.me/kraschp. На видео зафиксированы время и дата ЧП: 26 июля 09:24.
«Алеши Тимошенкова, 159. Водитель крузака протаранил подъезд, зацепил другую машину и скрылся», — написал автор поста.
Местные жители прокомментировали возмутительную манеру вождения: «На третий этаж, наверное, хотел заехать. А чип от домофона где-то забыл», «Получается, он и дальше по городу колесит», «Это чудо, что он никого не убил».
Подписчики также отметили, что видели эту иномарку на дороге, автомобиль создавал аварийные ситуации.
Правоохранители пока не прокомментировали произошедшее.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что годовалый ребенок и трое взрослых получили травмы при автоаварии.