В Минске на пожилой женщине загорелась одежда от газовой плиты

Вечером 25 июля поступило сообщение о госпитализации с ожогами женщины 1935 года рождения. Выяснилось, что на пенсионерке загорелась одежда от газовой плиты. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул.1-ой Землемерной.