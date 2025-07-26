В Минске на пожилой женщине загорелась одежда от газовой плиты

Вечером 25 июля поступило сообщение о госпитализации с ожогами женщины 1935 года рождения. Выяснилось, что на пенсионерке загорелась одежда от газовой плиты. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул.1-ой Землемерной.
В результате ухудшения самочувствия женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью, после чего была госпитализирована с диагнозом: термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, левой верхней конечности 1−4 степеней (8%).
Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.