Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске на пожилой женщине загорелась одежда от газовой плиты

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пенсионерке загорелась одежда от газовой плиты. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Вечером 25 июля поступило сообщение о госпитализации с ожогами женщины 1935 года рождения. Выяснилось, что на пенсионерке загорелась одежда от газовой плиты. Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по ул.1-ой Землемерной.

В результате ухудшения самочувствия женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью, после чего была госпитализирована с диагнозом: термический ожог пламенем головы, шеи, туловища, левой верхней конечности 1−4 степеней (8%).

Причина пожара — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.