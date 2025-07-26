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40 человек утонули в Башкирии с начала года

Среди утонувших в Башкирии оказались пятеро детей.

Источник: Комсомольская правда

С начала текущего года в Башкирии утонули 40 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщил глава Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Руководитель аварийного ведомства выделил три причины трагедий на воде: купание на диких пляжах, отдых в пьяном состоянии и отсутствие контроля за детьми.

— В целях обеспечения безопасности на водных объектах республики продолжается работа по открытию новых пляжей и мест отдыха. С начала купального сезона организовано 342 места безопасного отдыха у воды, в том числе аттестовано 197 специально оборудованных пляжей.

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