В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка

«В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД (в отношении Плахотнюка — ред.), возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов — двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта — состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца… На уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело», — говорится в комментарии румынского министерства для СМИ.