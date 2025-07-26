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В Румынии завели дело против молдавского олигарха Плахотнюка

КИШИНЕВ, 26 июл — РИА Новости. МВД Румынии сообщает, что завело уголовное дело против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, поскольку подозревает, что часть его документов являются поддельными.

Источник: Sputnik

Пресс-служба полиции Молдавии сообщила 22 июля, что получила информацию от Интерпола в Греции о задержании Плахотнюка, молдавская прокуратура направила Афинам запрос об его экстрадиции.

«В результате проверок, проведенных на уровне структур МВД (в отношении Плахотнюка — ред.), возникли обоснованные подозрения в возможном акте подделки некоторых официальных документов — двух удостоверений личности, двух водительских прав и одного паспорта — состоящих в их механической перезаписи с целью искажения данных о личности владельца… На уровне Управления уголовных расследований Румынской полиции было возбуждено уголовное дело», — говорится в комментарии румынского министерства для СМИ.

Плахотнюк — экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013—2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.