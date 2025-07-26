Таиланд ударил по позициям дальнобойных РСЗО Камбоджи

«Сегодня четыре самолета ВВС Таиланда, два F-16 и два самолета Gripen нанесли удар высокоточным ракетным оружием по позициям камбоджийской дальнобойной артиллерии, установок реактивных систем залпового огня PHL-03 с дальностью стрельбы до 130 километров», — сказал генерал журналистам.
По его словам, у Таиланда были данные разведки, в том числе авиационной, включая аэрофотосъемку и видеоматериалы, о развертывании на приграничной территории Камбоджи «этих систем, способных наносить удары по целям, находящимся далеко в глубине территории Таиланда».
«Так как камбоджийская артиллерия в последние дни неоднократно наносила удары по гражданским объектам Таиланда, и были многочисленные жертвы среди гражданского населения, удар нашей авиации по камбоджийским РСЗО был полностью обоснованным», — добавил генерал Савайди.
Telegram-канал Clash Report, освещающий вооруженные конфликты, происходящие в мире, и используемые в них вооружения, сообщил в субботу, что истребители-штурмовики Saab JAS 39 Gripen производства Швеции во время субботней операции таиландских ВВС впервые в истории участвовали в реальном бою.
«Это первый в истории подтвержденный случай использования шведского Gripen в активных боевых действиях», — говорится в сообщении Telegram-канала.
Помимо ВВС Таиланда, самолеты Gripen, сочетающие в себе качества истребителя, штурмовика и самолета-разведчика, стоят на вооружении ВВС Швеции, Венгрии, Чехии и ЮАР.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня «Град», в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.