Подмосковный Королев остался без воды из-за аварии

Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник. По словам Воробьева, это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов. Он подчеркнул, что авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел 24 июля.