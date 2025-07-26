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Подмосковный Королев остался без воды из-за аварии

Подмосковный Королёв остался без воды из-за аварии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город.

Источник: Freepik

Муниципальными и областными службами будет организован подвоз воды для жителей во всех микрорайонах.

Специалисты Водоканала уже приступили к переключению на резервный источник. По словам Воробьева, это позволит восстановить подачу воды в течение нескольких часов. Он подчеркнул, что авария не связана с технологическим сбоем на канализационно-насосной станции, который произошел 24 июля.

Подачу воды примерно с 17:00 того дня прекратили в семи микрорайонах Королева: 43-м квартале, Подлипки-Дачные, Залинейном и Завокзальном районах, районе Новые Подлипки, а также в микрорайонах Юбилейный и Текстильщик.

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