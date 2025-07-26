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В Петропавловске загорелось общежитие

В пятиэтажном общежитии, расположенном по улице Нурсултана Назарбаева города Петропавловск, произошел пожар, передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Возгорание началось в одной из комнат на втором этаже.

Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 42 человека, в том числе 8 детей, распространение огня на соседние комнаты не допущено. Пожар был ликвидирован на малой площади.