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Уголовное дело возбуждено после гибели мотоциклиста в ДТП в Кстове

Водитель мотоцикла скончался в больнице от полученных травм.

Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Кстовском районе с участием мотоцикла и отечественного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 20 июля на улице Полевой. Водитель автомобиля Lada при повороте налево выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигавшимся по ней мотоциклом. Автомобилист не предоставил преимущество мотоциклисту, что и привело к столкновению.

По данным СМИ, водитель байка был выброшен из транспортного средства, а пассажиры Lada вышли из автомобиля и нанесли пострадавшему удар ногой в голову. С тяжелыми травмами мотоциклист был доставлен в больницу, где позже скончался.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и назначено несколько судебных экспертиз. Также полицейские проверяют обстоятельства нанесения травм мотоциклисту пассажирами автомобиля.