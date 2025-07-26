На трассе в Самарской области лоб в лоб столкнулись Toyota Auris и Lada Vesta

Днем в субботу, 26 июля 2025 года, на 2 км трассы Волжский — аэропорт Курумоч — «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там, в 13 часов лоб в лоб столкнулись Toyota Auris и Lada Vesta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным сотрудников ГАИ, аварию спровоцировала 48-летняя женщина на иномарке. Двигаясь по трассе, она выехала на встречную полосу и врезалась в отечественную легковушку под управлением 29-летнего молодого человека.
На место ДТП выезжали пожарные и медики скорой помощи. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.