На Урале молодая девушка без водительских прав села за руль и погибла в ДТП

В Каменске-Уральском в ДТП погибла молодая девушка. Трагедия произошла 26 июля около 01:10 улице 4-Пятилетки рядом с домом № 29. Об этом сообщают Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, за рулем иномарки Renault Sandero находилась 18-летняя местная жительница. Она направлялась в сторону улицы Кутузова, но не смогла справиться с управлением. Автомобиль занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП.
— Ее 22-летний пассажир с множественными травмами доставлен в городскую больницу города Каменска-Уральского, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Установлено, что погибшая ранее не получала водительские права. Отметим, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.
Состояние, в котором находилась девушка в момент ДТП, будет установлено после судебно-медицинской экспертизы.