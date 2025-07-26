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На Урале молодая девушка без водительских прав села за руль и погибла в ДТП

В Каменск-Уральском 18-летняя девушка погибла в аварии.

Источник: Госавтоинспекция

В Каменске-Уральском в ДТП погибла молодая девушка. Трагедия произошла 26 июля около 01:10 улице 4-Пятилетки рядом с домом № 29. Об этом сообщают Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, за рулем иномарки Renault Sandero находилась 18-летняя местная жительница. Она направлялась в сторону улицы Кутузова, но не смогла справиться с управлением. Автомобиль занесло, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии девушка скончалась на месте ДТП.

— Ее 22-летний пассажир с множественными травмами доставлен в городскую больницу города Каменска-Уральского, — уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Установлено, что погибшая ранее не получала водительские права. Отметим, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности.

Состояние, в котором находилась девушка в момент ДТП, будет установлено после судебно-медицинской экспертизы.