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В Самаре мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой

Вечером 25 июля в Куйбышевском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Вечером 25 июля в Куйбышевском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Подробности рассказали в региональном главке.

По данным ГИБДД, около 19:40 25-летняя женщина за рулем автомобиля Hyundai Solaris выезжала с прилегающей территории в районе дома № 1 по улице Парниковой с поворотом на улицу Казачью. При выполнении манёвра она допустила столкновение с мотоциклом Kawasaki Ninja, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Сызрани полицейские задержали злоумышленника, который находился в федеральном розыске.

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