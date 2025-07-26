В Самаре мотоциклист пострадал при столкновении с легковушкой

Вечером 25 июля в Куйбышевском районе Самары произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Подробности рассказали в региональном главке.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее в Сызрани полицейские задержали злоумышленника, который находился в федеральном розыске.
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