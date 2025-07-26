В Самаре осудили мужчину, избившего прохожего у круглосуточного магазина

В Самаре вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью случайному прохожему. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Инцидент произошёл в Кировском районе, у круглосуточного магазина на проспекте Металлургов. По данным полиции, около часа ночи между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку на улице. Потерпевший 1994 года рождения добрался до дома самостоятельно, после чего был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
Полицейские опросили потерпевшего, работников магазина и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый местный житель 1988 года рождения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, действия нападавшего квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью.
Подсудимый на допросе пояснил, что после конфликта вернулся в магазин за продуктами, сообщил продавцу о драке и ушёл домой, не поинтересовавшись состоянием пострадавшего.
Промышленный районный суд Самары признал доказательства, собранные полицией и следствием, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание — 1 год и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.