В Самаре осудили мужчину, избившего прохожего у круглосуточного магазина

Инцидент произошёл в Кировском районе, у круглосуточного магазина на проспекте Металлургов. По данным полиции, около часа ночи между двумя ранее незнакомыми мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку на улице. Потерпевший 1994 года рождения добрался до дома самостоятельно, после чего был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.