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В Самаре водитель проехал на красный и устроил аварию

Утром 25 июля в Промышленном районе Самары произошло ДТП по вине водителя, проигнорировавшего сигнал светофора.

Утром 25 июля в Промышленном районе Самары произошло ДТП по вине водителя, проигнорировавшего сигнал светофора. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В 07:40 21-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan двигался по улице Вольская со стороны улицы Александра Матросова. В районе дома № 71 он проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Opel Astra, за рулем которого находилась 54-летняя женщина.

Молодому водителю назначено амбулаторное лечение. Женщина-водитель Opel в аварии не пострадала. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Куйбышевском районе Самары мотоциклист пострадал в ДТП с Hyundai Solaris.

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