В Крыму виновник ДТП возместил ущерб после ареста нового автомобиля

Переломный момент наступил, когда должник явился на прием в отделение судебных приставов. В ходе беседы выяснилось, что мужчина приехал на недавно купленном автомобиле ВАЗ-2115, который он еще не успел переоформить. Обнаружив транспортное средство недалеко от отделения, пристав незамедлительно составил акт описи и ареста. Симферопольца предупредили, что арестованный автомобиль будет оценен и реализован в счет погашения имеющейся задолженности.