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В Крыму виновник ДТП возместил ущерб после ареста нового автомобиля

Житель Симферополя, отказавшийся добровольно возмещать ущерб в 85 тысяч рублей за повреждение чужого автомобиля в ДТП, был вынужден погасить задолженность вместе с исполнительским сбором в 5,9 тысячи рублей после того, как судебные приставы арестовали его недавно купленный автомобиль.

Источник: ГУФССП России по Крыму и Севастополю

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Крыму и Севастополю, после вынесения судебного решения о взыскании материального ущерба мужчина не спешил выполнять свои обязательства, что привело к возбуждению исполнительного производства.

В рамках работы по делу были арестованы банковские счета должника, и ему временно ограничили право выезда за пределы России. Однако эти меры не возымели должного эффекта.

Переломный момент наступил, когда должник явился на прием в отделение судебных приставов. В ходе беседы выяснилось, что мужчина приехал на недавно купленном автомобиле ВАЗ-2115, который он еще не успел переоформить. Обнаружив транспортное средство недалеко от отделения, пристав незамедлительно составил акт описи и ареста. Симферопольца предупредили, что арестованный автомобиль будет оценен и реализован в счет погашения имеющейся задолженности.

Желая сохранить свою новую машину, мужчина в кратчайшие сроки изыскал необходимую сумму и полностью перевел денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов. Материальный ущерб был возмещен, и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.