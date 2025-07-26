В Крыму виновник ДТП возместил ущерб после ареста нового автомобиля

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Крыму и Севастополю, после вынесения судебного решения о взыскании материального ущерба мужчина не спешил выполнять свои обязательства, что привело к возбуждению исполнительного производства.
В рамках работы по делу были арестованы банковские счета должника, и ему временно ограничили право выезда за пределы России. Однако эти меры не возымели должного эффекта.
Переломный момент наступил, когда должник явился на прием в отделение судебных приставов. В ходе беседы выяснилось, что мужчина приехал на недавно купленном автомобиле ВАЗ-2115, который он еще не успел переоформить. Обнаружив транспортное средство недалеко от отделения, пристав незамедлительно составил акт описи и ареста. Симферопольца предупредили, что арестованный автомобиль будет оценен и реализован в счет погашения имеющейся задолженности.
Желая сохранить свою новую машину, мужчина в кратчайшие сроки изыскал необходимую сумму и полностью перевел денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов. Материальный ущерб был возмещен, и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.