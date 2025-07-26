В пожаре погибли две сестры из Ростовской области

Инцидент произошел в ночь на 26 июля около 2:30. Огонь начался в пристройке к дому и быстро распространился на основное здание. В момент возгорания в доме находилась семья из шести человек: четыре ребенка и двое взрослых. Матери удалось спасти четырехлетнюю дочь, вынося ее из огня. 16-летний сын семьи находился в гостях у соседей и не пострадал.
На месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших: шестилетней девочки и 20-летней женщины.
Для ликвидации пожара были задействованы 27 специалистов и 11 единиц техники. Среди них — 10 сотрудников МЧС России и 4 специализированные машины.