Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пожаре погибли две сестры из Ростовской области

В Миллеровском районе Ростовской области в огне погибли двое детей из многодетной семьи. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по региону.

Источник: МЧС России

Инцидент произошел в ночь на 26 июля около 2:30. Огонь начался в пристройке к дому и быстро распространился на основное здание. В момент возгорания в доме находилась семья из шести человек: четыре ребенка и двое взрослых. Матери удалось спасти четырехлетнюю дочь, вынося ее из огня. 16-летний сын семьи находился в гостях у соседей и не пострадал.

На месте происшествия пожарные обнаружили тела двух погибших: шестилетней девочки и 20-летней женщины.

Для ликвидации пожара были задействованы 27 специалистов и 11 единиц техники. Среди них — 10 сотрудников МЧС России и 4 специализированные машины.