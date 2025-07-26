В детском лагере под Саратовом выявили вспышку острой кишечной инфекции

Это четвертый с начала лета случай вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере Саратовской области. Первый случай был выявлен в июне в детском лагере «Огонек» в Марксовском районе, затем в детском лагере «Дубки» в Саратове, а 18 июля вспышка инфекции была зарегистрирована в детском лагере «Орленок» в Пугачевском районе.