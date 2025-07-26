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В детском лагере под Саратовом выявили вспышку острой кишечной инфекции

САРАТОВ, 26 июл — РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере «ДОЛ имени Ю. А. Гагарина» в Энгельсском районе Саратовской области, у заболевших детей выявлен норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Источник: РИА Новости

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди детей, находящихся в детском оздоровительном лагере ГАУ СО “ДОЛ имени Ю. А. Гагарина”, расположенном в Энгельсском районе, проводится эпидемиологическое расследование… По результатам исследования биологического материала от заболевших и контактных выявлена РНК норовируса. Исследование остальных отобранных проб продолжается», — говорится в Telegram-канале управления.

Ведомство в адрес лагеря выдало предписания о проведении противоэпидемических мероприятий, в том числе разобщении контактировавших с заболевшими и заключительной дезинфекции в лагере с контролем ее эффективности.

Уточняется, что в ходе эпидрасследования взяты для исследования пробы питьевой воды, воды бассейна, пробы пищевых продуктов и готовых блюд, а также биологический материал от персонала лагеря и контактировавших с заболевшими людей.

Это четвертый с начала лета случай вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере Саратовской области. Первый случай был выявлен в июне в детском лагере «Огонек» в Марксовском районе, затем в детском лагере «Дубки» в Саратове, а 18 июля вспышка инфекции была зарегистрирована в детском лагере «Орленок» в Пугачевском районе.